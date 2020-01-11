В Италии белорус до смерти избил украинца из-за Сталина

Между дальнобойщиками возникла дискуссия о роли Иосифа Сталина в истории, после чего белорус ударил украинца железным прутом по голове.

В итальянском Сордьо 59-летний дальнобойщик из Беларуси избил до смерти 47-летнего украинского коллегу.

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Об инциденте сообщает местное издание il Cittadino.

Издание отмечает, что мужчины остановились на стоянке для грузовых автомобилей для ночевки. Дальнобойщики вместе выпивали, в крови у обоих обнаружили алкоголь.

Между мужчинами возникла дискуссия о роли Иосифа Сталина в истории, после чего житель Беларуси ударил украинца железным прутом по голове. Украинца госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии.

Белорусу предъявили обвинения в покушении на убийство.

Как сообщал УНИАН, в Ставрополе Российской Федерации в понедельник около 11:00 пенсионер напал на сотрудников редакции газеты партии КПРФ "Родина" и членов партии в Ставрополе, требуя опубликовать статью об Иосифе Сталине.