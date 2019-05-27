Хотел статью о Сталине: в России пенсионер изрезал четырех человек в редакции газеты

Пострадали главный редактор газеты Николай Бондаренко, которого пришлось госпитализировать, и три сотрудника крайкома КПРФ.

В Ставрополе Российской Федерации в понедельник около 11:00 пенсионер напал на сотрудников редакции газеты партии КПРФ "Родина" и членов партии в Ставрополе, требуя опубликовать статью об Иосифе Сталине.

Об этом сообщил "Интерфаксу" депутат думы Ставрополья Виктор Лозовой.

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"Он требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, то он достал охотничий нож и напал на главного редактора", - сказал Лозовой, отметив, что инцидент произошел после 11:00.

По его словам, нападавшему около 70 лет. Пострадали главный редактор газеты Николай Бондаренко, которого пришлось госпитализировать, и три сотрудника крайкома КПРФ.

"Мы оказали раненым на месте помощь, вызвали скорую. Главного редактора газеты отвезли в травмпункт накладывать швы. У него лицевая рана", - добавил депутат.

По словам Лозового, у остальных пострадавших травмы средней и легкой степени тяжести, от госпитализации они отказались.

По словам депутата, нападение на сотрудников редакции газеты партии КПРФ "Родина" и членов партии в Ставрополе совершил психически больной человек.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что нападавший уже задержан и доставлен в отдел полиции, по факту его действий начата доследственная проверка.

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