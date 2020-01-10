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В Киеве сантехник нашел тела трех мужчин в подвале многоэтажки – полиция (фото)

15:01, 10 января 2020
Происшествия
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На телах признаков насильственной смерти не обнаружено / facebook.com/UA.KyivPolice

Об этом сообщает полиция Киева.

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«На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осматривал тела умерших на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза», – сообщили в полиции.

Собранные материалы по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Ранее УНИАН сообщал, как 4 января в Киеве в арендованной квартире нашли тела двух девушек.

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