Крушение украинского Боинга в Тегеране: 176 человек погибло, все подробности (фото, видео)
Первые сообщения о катастрофе Боинга МАУ в Тегеране
Первым о крушении украинского самолета сообщило иранское информационное агентство Fars. "Боинг 737, принадлежащий авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорилось в сообщении.
Видео падения самолета, снятые очевидцами
Через некоторое время в соцсетях появляется видео с якобы украинским самолетом, на которых охваченный огнем объект быстро снижается и взрывается при столкновении с землей.
Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran Iran 🇮🇷.#URGENTE Boeing 737 Ucraniano se estrella en Teheran #Iranpic.twitter.com/t8Wgpo3wVr— Nellie Belén Izarza 🌹 🇻🇪🇺🇸 (@myteks) January 8, 2020
По словам одного из свидетелей, сначала было слышно взрыв, а, приблизившись к месту катастрофы, он увидел разбросанные вокруг обломки самолета и пассажиров.
Количество жертв падения украинского самолета в Иране
Изначально сообщалось о 180 жертвах крушения. Позже представитель минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил, что на борту самолета находились 167 человек. В СНБО заявили, что подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Всего 177 человек. Впоследствии были обнародованы списки, которые свидетельствуют, что пассажиров было 167.
Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.
Позже в СНБО Украины сообщили, что на борту самолета находились 11 граждан Украины - двое пассажиров и 9 членов экипажа.
А министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал количество пассажиров рейса PS752 по странам происхождения. "Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе # PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж) Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3", - говорится в сообщении.
Список пассажиров рейса PS752 Тегеран - Киев
Позже появился полный список 167 пассажиров, находившихся на борту самолета МАУ в Иране. Среди других, обнародованные имена и фамилии 11 украинцев: Сергей Хоменко - пилот; Алексей Наумкин - инструктор; Владимир Гапоненко - командир; Екатерина Статник; Мария Микитюк; Валерия Овчарук; Юлия Сологуб; Ольга Кобюк; Елена Малахова; Игорь Матков; Денис Лихно.
Данные сервиса Flightradar24: потерпел крушение рейс PS752 Тегеран - Киев
Сервис Flightradar24 на своем официальном Twitter опубликовал маршрут полета украинского Боинга 737, который потерпел катастрофу в Иране. Согласно данным сервиса, борт упал незадолго после вылета. "Мы следим за сообщениями о том, что украинский самолет 737-800 разбился вскоре после взлета из Тегерана. Рейс PS752 покинул Тегеран в 02:42 утра", - говорится в сообщении.
We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTupic.twitter.com/vuAi6TOqTp— Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020
Спасательная операция: шансы, что кто-то выжил, "равны нулю"
На место крушения были направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.
«Спасательные команды были отправлены в район около аэропорта, где разбился самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», - сообщил государственному телевидению представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде. «Самолет в огне, но мы отправили спасателей... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров», - сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд.
Позже глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими сообщил, что вероятность того, что кто-то выжил, "равна нулю". "Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", - заявил он агентству ISNA.
Фото с места крушения Боинга МАУ в Тегеране
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Зеленский выразил соболезнования
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского Боинга, который потерпел крушение в Тегеране.
Соответствующий пост президент опубликовал в своем Telegram-канале.
«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу и упал неподалеку от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», - написал Зеленский.
Кроме этого, президент поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по катастрофы самолета МАУ. Также Зеленский прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
Причина крушения украинского самолета
Изначально иранское агентство Fars сообщило, что самолет упал из-за технических неисправностей незадолго после взлета. Позже арабский канал Al Hadath распространил информацию о том, что украинский Боинг 737 был “непреднамеренно сбит” иранскими ПВО. При этом о подробностях и источнике информации не сообщалось.
В посольстве Украины в Иране заявили, что по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. "Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается", - отметили дипломаты.
Стоит отметить, что сегодня ночью Иран обстрелял военные базы США в Ираке баллистическими ракетами.
Власти Ирана заявили, что у украинского "Боинга", потерпевшего катастрофу в Иране, вскоре после взлета загорелся один из двигателей, после чего пилот якобы потерял контроль над самолетом и тот врезался в землю.
Реакция МАУ на авиакатастрофу
После авиакатастрофы руководство "Международных авиалиний Украины" созвало брифинг в аэропорту "Борисполь", куда должен был прибыть борт из Тегерана.
На брифинге МАУ выразила соболезнования семьям пострадавших в связи с катастрофой самолета. Также было сообщено о приостановке выполнения рейсов в Тегеран на неопределенный срок.
Также в авиакомпании рассказали, что рейс выполнялся самолетом Boeing 737-800 NG 2016 года выпуска, он был получен авиакомпанией напрямую с завода. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января.
В МАУ отметили, что в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиакатастрофы, параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации.
Президент МАУ Евгений Дыхне отметил, что этот самолет был одним из лучших воздушных судов в парке авиаперевозчика с надежным экипажем. "От имени коллектива авиакомпании приношу глубокие соболезнования семьям людей, которые были на борту. Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным и надежным экипажем... Мы гарантируем летную исправность всех наших самолетов и высокой квалификации наших экипажей", - сказал Дыхне в ходе брифинга.
По его словам, МАУ не получала информации о необходимости ограничить полеты в Тегеране. "Самолет был исправен ... Это обычный регулярный рейс, и вчера до позднего вечера никаких особенностей о том, что нам нужно ограничивать полеты, не возникло", - сказал Дыхне. При этом он отказался комментировать версии возникновения этой катастрофы, отметив, что необходимо дождаться официальных результатов расследования причин трагедии.
Вице-президент по полетной работы авиакомпании МАУ Игорь Сосновский отметил, что с учетом информации, что самолет набрал 2400 м высоты, вероятность ошибки экипажа минимальная. "Учитывая сложность самого рейса, его продолжительность, был усиленный экипаж. Они отдыхали в отеле перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши подготовки всего летного состава последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегеран. Также было шестеро бортпроводников - прекрасных девушек и мальчиков. Пухом им земля", - сказал он.
Стоит отметить, что сегодня ночью Иран обстрелял военные базы США в Ираке баллистическими ракетами.