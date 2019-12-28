В Запорожье прямо в палате больницы зарезали мужчину

В полиции произошедшее пока не комментируют.

В Запорожье в больнице зарезали мужчину.

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Об этом УНИАН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вчера ночью в Городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи (5-ая городская больница).

Известно, что убийца зашел в палату и нанес несколько ножевых ранений мужчине, в результате чего он умер.

Сотрудники больницы убийцу видели, но задержали его или нет, пока не сообщается.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области произошедшее пока не комментируют.