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В Запорожье прямо в палате больницы зарезали мужчину

10:39, 28 декабря 2019
Происшествия
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Сотрудники больницы убийцу видели / фото nikvesti.com

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Об этом УНИАН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вчера ночью в Городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи (5-ая городская больница).

Известно, что убийца зашел в палату и нанес несколько ножевых ранений мужчине, в результате чего он умер.

Сотрудники больницы убийцу видели, но задержали его или нет, пока не сообщается.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области произошедшее пока не комментируют.

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