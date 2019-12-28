В Запорожье прямо в палате больницы зарезали мужчину
10:39, 28 декабря 2019Происшествия
265 0
В полиции произошедшее пока не комментируют.
Сотрудники больницы убийцу видели / фото nikvesti.com
В Запорожье в больнице зарезали мужчину.
Читайте такжеЖизнь ценой в 400 гривен: в Сумах недовольный клиент зарезал женщину-риэлтора
Об этом УНИАН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вчера ночью в Городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи (5-ая городская больница).
Известно, что убийца зашел в палату и нанес несколько ножевых ранений мужчине, в результате чего он умер.
Сотрудники больницы убийцу видели, но задержали его или нет, пока не сообщается.
В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области произошедшее пока не комментируют.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter