В Тернопольской области в горящем доме обнаружили тело пенсионера с 80 ножевыми ранениями

Правоохранители квалифицировали происшествие как умышленное убийство.

В Тернопольской области во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело мужчины, на котором было более 80 ножевых ранений.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера, 1 декабря, на линию «102» поступила информация от диспетчера ГСЧС о том, что в г. Кременец горит жилой дом.

После того, как огонь потушили, в одной из комнат спасатели обнаружили тело мужчины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, криминалисты, судебно-медицинские и пожарные эксперты.

Отмечается, что при предварительном осмотре тела погибшего было обнаружено более 80 колото-резаных ран.

Предполагаемая причина пожара в доме – поджог.

Погибший – владелец дома, 1954 г. р. Пенсионер проживал один.

Сотрудники полиции устанавливают лицо, причастное к смерти мужчины, опрашивают соседей, устанавливают круг лиц, с которыми общался погибший.

На месте преступления работают оперативники управления уголовного розыска в Тернопольской области. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.