Тела разбросало по дороге: на Черниговщине произошло жуткое ДТП (фото)

В результате ДТП погибли трое мужчин, двух женщин и еще одного мужчину доставили в больницу.

В Черниговской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое госпитализированы.

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Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в Черниговской области.

Согласно информации, сегодня около 9.00 в Менский отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Чернигов-Мена».

«Автомобили «ВАЗ-21099» и «Рено Логан» столкнулись возле поселка Березная. В результате ДТП погибли трое мужчин, двух женщин и еще одного мужчину госпитализировали», - уточнили в полиции.

По информации местных СМИ, один из автомобилей был с номерами российской регистрации.

В полиции пояснили, что все участники ДТП являются гражданами Украины, хотя водитель автомобиля на российских номерах работал в Российской Федерации. Никто из пострадавших не был пристегнут ремнями безопасности.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование. Что стало причиной столкновения автомобилей, пока не известно.

Как сообщал УНИАН, в Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, есть пострадавшие.