В Киеве столкнулись маршрутка и грузовик: пять пострадавших (фото)
13:24, 13 декабря 2019Общество
109 0
Пострадавших отвезли в больницу.
ДТП в Киеве: пять пострадавших / Фото: Нацполиция
В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, есть пострадавшие.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Авария произошла на проспекте Академика Глушкова. По предварительной информации, водитель фуры не соблюдал безопасное расстояние и столкнулся с маршруткой. В результате пострадали пять пассажиров маршрутки - они госпитализированы в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.
"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и механизм дтп. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.
ДТП в Киеве: пять пострадавших / Фото: Нацполіція
Как сообщал УНИАН, в Киеве один из начальников Госохраны на Skoda сбил на смерть пенсионерку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter