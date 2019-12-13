В Киеве столкнулись маршрутка и грузовик: пять пострадавших (фото)

Пострадавших отвезли в больницу.

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Авария произошла на проспекте Академика Глушкова. По предварительной информации, водитель фуры не соблюдал безопасное расстояние и столкнулся с маршруткой. В результате пострадали пять пассажиров маршрутки - они госпитализированы в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и механизм дтп. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве один из начальников Госохраны на Skoda сбил на смерть пенсионерку.