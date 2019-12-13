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В Киеве столкнулись маршрутка и грузовик: пять пострадавших (фото)

13:24, 13 декабря 2019
Общество
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ДТП в Киеве: пять пострадавших / Фото: Нацполиция

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Авария произошла на проспекте Академика Глушкова. По предварительной информации, водитель фуры не соблюдал безопасное расстояние и столкнулся с маршруткой. В результате пострадали пять пассажиров маршрутки - они госпитализированы в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и механизм дтп. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.

ДТП в Киеве: пять пострадавших / Фото: Нацполіція

Как сообщал УНИАН, в Киеве один из начальников Госохраны на Skoda сбил на смерть пенсионерку.

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Теги: #новости Украины#пострадавшие#ДТП в Киевепогода в Киеве