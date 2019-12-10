В Одессе готовятся разобрать стену сгоревшего колледжа: движение транспорта в центре ограничено (видео)

По периметру места проведения работ на перекрестках работают регулировщики.

В центре Одессы частично перекрыли движение транспорта из-за работы по разбору стены колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором спасатели продолжают искать пропавших людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Одессы, движение перекрыли сегодня утром.

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«Движение транспорта перекрыто на период до конца работ по разбору стены горелого здания по ул. Троицкой. Движение перекрыто по ул. Пушкинский от ул. Успенской до ул. Еврейской», - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области уточнили, что по периметру места проведения работ на перекрестках работают регулировщики.

«Просим быть внимательными и заранее планировать маршрут движения в центральной части города. В случае движения оперативного транспорта с включенными звуковыми и световыми сигналами, водители должны беспрепятственно отдавать предпочтение спецтранспорту», - акцентировали в управлении.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая преподаватель Анна Бортюк, 6 декабря - еще две жертвы, в ночь на 7 декабря - один человек, в тот же вечер - еще двое и стало известно о том, что в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 утром обнаружили еще два тела, столько же - в ночь на 9 декабря.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.

8 декабря стало известно, что Шатохин и Бортюк, которая выводила из огня детей, будут представлены к званию «Герой Украины».

Вчера, 9 декабря, Одесская ОГА заявила о риске обрушения стен горел колледжа.