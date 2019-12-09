На Киевщине легковушка сбила двух детей, переходивших дорогу

Также травмы получила женщина-пассажир легкового авто.

В Киевской области легковушка сбила двух малолетних детей, их доставили в реанимацию.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области, авария произошла сегодня около села Старое в Бориспольском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на мальчика и девочку, которые переходили дорогу, после чего автомобиль занесло на обочину, где он столкнулся с бетонной опорой.

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«В результате дорожного происшествия 14-летняя девочка и 9-летний мальчик с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное отделение больницы. Также травмы получил женщина-пассажир легковушки, со стороны которой упала бетонная опора», - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства ДТП.