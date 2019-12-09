В Харькове из горящей многоэтажки эвакуировали 59 человек (фото, видео)

В данный момент причину возгорания устанавливают эксперты.

В Харькове из горящей многоэтажки эвакуировали 59 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

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По данным спасателей, возгорание произошло на Салтовском шоссе, 139 вчера около 23:41. На месте пожарные установили, что очаг находится в квартире на третьем этаже. Из-за сильного задымления с помощью автолестницы бойцам ГСЧС пришлось эвакуировать 10 жителей верхних этажей, кроме того, на свежий воздух вывели еще 49 человек семеро из которых - дети.

В 00:10 спасателям удалось прекратить распространение пламени, а в 00:58 - ликвидировать. В данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Золочевском районе Харьковской области произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Трагедия приключилась в селе Барановка. По информации медиков, загорелись тюки сена и стоявший рядом трактор. В результате случившегося пострадала женщина, которая пыталась самостоятельно потушить возгорание.