В Одессе обнаружили четвертую жертву пожара в колледже, поиски еще 11-ти человек продолжаются

В главке Нацполиции пояснили, что четвертая жертва обнаружена сегодня днем, но тело какое-то время не могли достать из-под завалов.

В Одессе не подтвердилась информация о том, что на месте пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружено тело директора Института морской биологии НАН Украины Бориса Александрова.

Как сообщили УНИАН в региональном главке Нацполиции, по состоянию на 18.20 пятницы, 6 декабря, в результате пожара погибли четыре человека.

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«Личность погибшей (последней – УНИАН) устанавливается», - заявили в главке.

Как отмечается, первой жертвой трагедии стала студентка колледжа, 2003 г.р., - в день пожара она умерла в больнице. Тела еще трех женщин правоохранители нашли 5-го и 6-го декабря, разбирая руины здания.

Поиски еще 11-ти человек продолжаются.

В главке Нацполиции пояснили, что четвертая жертва обнаружена сегодня днем, но тело какое-то время не могли достать из-под завалов.

Общественники, которые раньше сообщили об обнаружении директора института, Александров, который числится в списке пропавших без вести, сообщили, что произошла ошибка.

В частности, как сообщили активисты в социальных сетях, одна из жертв, обнаруженных под завалами, это якобы преподаватель колледжа, заведующая отделением Наталья Третьякова.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще две жертвы. Поиск 11 человек продолжается.

В результате пожара пострадало более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

Сегодня в ГСЧС заявили, что надежды обнаружить в обгоревшем здании живых людей, нет.