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"Звонил и говорил, что умирает": один из студентов горевшего в Одессе колледжа со вчерашнего утра не выходит на связь

09:56, 05 декабря 2019
Происшествия
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Пропавший парень не выходит на связь / "Думская"

Об этом сообщает "Думская".

Возле места ЧП двоюродная сестра одного из студентов ждет своего брата. Девушка говорит, что вчера еще в 10 утра звонил маме, прощался и говорил, что умирает. С тех пор парень не выходит на связь.

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«У него была пара по высшей математике. Когда я прибежала, я видела большой состав учителей уже на улице, а детей выводили спасатели», - говорит Ксения.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным мэрии Одессы, в результате пожара пострадали 26 человек, в числе которых 17-летняя учащаяся, которая скончалась. Среди доставленных в больницу – 16 учащихся.

В полиции также заявляли, что не установлено местонахождение 15 человек, которые, предположительно, находились в колледже во время пожара.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

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Новость в сюжете: Пожар в колледже Одессы
Теги: #Одесса#пожарпогода в Одессе