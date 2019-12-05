"Звонил и говорил, что умирает": один из студентов горевшего в Одессе колледжа со вчерашнего утра не выходит на связь

Возле места ЧП двоюродная сестра одного из студентов ждет своего брата.

Один из студентов одесского колледжа, в котором вчера произошел смертельный пожар, со вчерашнего утра не выходит на связь.

Об этом сообщает "Думская".

Возле места ЧП двоюродная сестра одного из студентов ждет своего брата. Девушка говорит, что вчера еще в 10 утра звонил маме, прощался и говорил, что умирает. С тех пор парень не выходит на связь.

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«У него была пара по высшей математике. Когда я прибежала, я видела большой состав учителей уже на улице, а детей выводили спасатели», - говорит Ксения.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным мэрии Одессы, в результате пожара пострадали 26 человек, в числе которых 17-летняя учащаяся, которая скончалась. Среди доставленных в больницу – 16 учащихся.

В полиции также заявляли, что не установлено местонахождение 15 человек, которые, предположительно, находились в колледже во время пожара.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.