Никто не эвакуировал: появились новые подробности пожара в колледже в Одессе

По словам студентов, руководство три года безуспешно выпрашивало в Минобразования деньги хотя бы на минимальный ремонт.

Во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы не было никаких сигналов и объявлений о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на комментарии учеников.

«Все началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман. Девушки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: «Вы выходите? Вы где?». Они говорят, что не было никакой тревоги», – вспоминает одна из студенток.

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Свидетели также добавляют, что некоторые из учеников звонили своим родственникам из пылавшего здания, чтобы попрощаться. Но подтверждений этому пока нет, отмечает издание.

По словам студентов, руководство три года безуспешно выпрашивало в Минобразования деньги хотя бы на минимальный ремонт.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным мэрии Одессы, в результате пожара пострадали 27 человек, 16-летняя ученица умерла.

По факту пожара возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.