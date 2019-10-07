Еще поплачете: на Днепропетровщине учительница устроила разборки со школьниками

Одному из учеников учительница младших классов грозила «бить по мордяке».

В одной из школ Каменского Днепропетровской области учительница младших классов устроила посреди урока разборки с третьеклассниками.

Читайте такжеНа Киевщине полиция расследует избиение ребенка воспитателем частного детского садаОб этом пишет Обозреватель со ссылкой на опубликованную в социальной сети Facebook диктофонную запись одного из школьников.

Отмечается, что женщина унижала, грубила и угрожала ученикам, которые, на ее взгляд, вели себя неподобающим образом.

Так, сначала она решила разобраться с учеником, который забыл принести в школу дневник. Она заявила, что ему в этой школе не место, поэтому направила ребенка в учебное заведение по месту жительства, отметив, что у неё здесь «и своих придурков хватает». В завершение женщина предупредила, что если ребенок «еще хоть раз повысит свой голос», то она даст ему «по его толстой мордяке».

Свою следующую «жертву» учительница обвинила в том, что он «превратил ее в собаку» и «вытрепал из нее все нервы». Не желая больше иметь дело с учеником, который ее не слушается, учительница с криками прогнала его «к чертовой матери».

В заключение женщина заявила всему классу о своем намерении мстить за подобное отношение к себе: «Ну, погодите, вот такие у вас и оценки будут. Будете вы у меня еще плакать!».

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе засняли, как воспитательница издевается над ребенком.