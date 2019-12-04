Суд взял под стражу вероятного убийцу 3-летнего сына депутата Соболева в Киеве

Прокуроры требовали арест без права внесения залога.

Шевченковский райсуд Киева взял под стражу на 2 месяца одного из подозреваемых в покушении на бизнесмена и убийстве его 3-летнего сына в центре Киева.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

Читайте такжеУмерла одна из пострадавших при пожаре в Одессе - СМИ

Арестованный, по версии следователей, совершил смертельный выстрел. По словам Максимец, прокуроры требовали взятие под стражу без права внесения залога.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля.

На следующий день, 2 декабря, полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.