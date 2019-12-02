Двум подрывникам банкомата в Киеве сообщили о подозрении

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В Киеве сообщено о подозрении двум лицам, причастным к взрыву банкомата «Ощадбанка».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, двум лицам, причастным к нападению на отделение «Ощадбанка» в Киеве, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, около 4:00 утра 30 ноября указанные лица проникли в помещение отделения банка, после чего, используя неизвестное взрывчатое вещество, взорвали банкомат, расположенный внутри помещения, и похитили из него около 230 тыс. грн. Совершив преступление нападавшие скрылись на автомобиле.

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По результатам спецоперации двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин.

Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители изъяли инструменты и часть денег, а также автомобиль, на котором они скрылись с места преступления.

Сейчас местная прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 29 на 30 ноября во Днепровском районе Киева, на улице Энтузиастов, злоумышленники взорвали банкомат «Ощадбанка». В результате взрыва никто не пострадал.