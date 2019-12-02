На стоянке многоэтажки в Днепре дотла сгорел электрокар (видео)
12:46, 02 декабря 2019Происшествия
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Спасатели боролись с огнем более часа.
На парковке многоэтажки в Днепре дотла сгорел электрокар
Взрывы и мощный пожар под окнами. В Днепре внезапно загорелся электромобиль на парковке многоэтажки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Жители проснулись от громкого взрыва. Среди ночи водители бросились отгонять свои машины подальше от пламени, но повезло не всем. Пожар в электрокаре был настолько сильным, что охватил соседние легковушки.
Спасатели боролись с огнем более часа. Электромобиль выгорел дотла.
В припаркованном рядом авто уничтожен капот, двигатель и передние колеса.
Обошлось без пострадавших. Полиция выясняет причину пожара. Среди версий - замыкание или умышленный поджог.
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