На стоянке многоэтажки в Днепре дотла сгорел электрокар (видео)

Спасатели боролись с огнем более часа.

Взрывы и мощный пожар под окнами. В Днепре внезапно загорелся электромобиль на парковке многоэтажки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Жители проснулись от громкого взрыва. Среди ночи водители бросились отгонять свои машины подальше от пламени, но повезло не всем. Пожар в электрокаре был настолько сильным, что охватил соседние легковушки.

Спасатели боролись с огнем более часа. Электромобиль выгорел дотла.

В припаркованном рядом авто уничтожен капот, двигатель и передние колеса.

Обошлось без пострадавших. Полиция выясняет причину пожара. Среди версий - замыкание или умышленный поджог.