Убийство трехлетнего сына депутата в Киеве: СМИ сообщили о задержании подозреваемых

Утверждается, что задержанные – молодые люди чуть старше 20 лет.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в покушении на убивство депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в ходе которого погиб его трехлетний сын.

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О задержании со ссылкой на источники сообщают сразу два СМИ – «Информатор» и «Обозреватель».

Источник «Обозревателя» утверждает, что задержанные – молодые люди чуть старше 20 лет, уже признались в совершении преступления.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате погиб трехлетний сын депутата, который находился в салоне.