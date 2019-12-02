Убийство трехлетнего сына депутата в Киеве: СМИ сообщили о задержании подозреваемых
Правоохранители задержали двух подозреваемых в покушении на убивство депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в ходе которого погиб его трехлетний сын.
Читайте также"Мой маленький Ангел": Ирина Билык была крестной застреленного в центре Киева ребенка
О задержании со ссылкой на источники сообщают сразу два СМИ – «Информатор» и «Обозреватель».
Источник «Обозревателя» утверждает, что задержанные – молодые люди чуть старше 20 лет, уже признались в совершении преступления.
Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате погиб трехлетний сын депутата, который находился в салоне.