Разумков прокомментировал покушение на депутата Киевского облсовета Соболева

Спикер парламента выразил соболезнования семье депутата в связи с гибелью их трехлетнего сына.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал правоохранителей приложить максимум усилий, чтобы найти нападавших на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер парламента сказал во время Согласительного совета.

Разумков выразил соболезнования семье Соболева в связи с гибелью их трехлетнего сына.

“Я думаю, что я выражу общую позицию Верховной Рады: я обращаюсь к представителям правоохранительных органов, чтобы приложили максимум усилий для того, чтобы найти убийц и наказать в соответствии с действующим законодательством”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате погиб трехлетний сын депутата, который находился в салоне.