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"С витаминами переборщил": пассажиров киевского метро напугал дебошир (видео)

12:19, 28 ноября 2019
Происшествия
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Что стало причиной неадекватного поведения парня – неизвестно / скриншот: "Киев оперативный"

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Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Молодой человек по неизвестным причинам начал бросаться в работников метрополитена стеклянными бутылками. Успокоить дебошира удалось не сразу, и сотрудникам метрополитена пришлось вызвать полицию. Для того, чтобы остановить агрессивного молодого человека, понадобилось четыре человека.

Что стало причиной неадекватного поведения парня – неизвестно.

В комментариях под публикацией пользователи высказали предположение, что молодой человек находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

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Теги: #Киев#метро#нетрезвый дебоширпогода в Киеве