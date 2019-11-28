"С витаминами переборщил": пассажиров киевского метро напугал дебошир (видео)
12:19, 28 ноября 2019Происшествия
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Молодой человек по неизвестным причинам начал бросаться в работников метрополитена стеклянными бутылками.
Что стало причиной неадекватного поведения парня – неизвестно / скриншот: "Киев оперативный"
В Киеве, на станции метро Оболонь, в четверг, 28 ноября, молодой человек устроил дебош.
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Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.
Молодой человек по неизвестным причинам начал бросаться в работников метрополитена стеклянными бутылками. Успокоить дебошира удалось не сразу, и сотрудникам метрополитена пришлось вызвать полицию. Для того, чтобы остановить агрессивного молодого человека, понадобилось четыре человека.
Что стало причиной неадекватного поведения парня – неизвестно.
В комментариях под публикацией пользователи высказали предположение, что молодой человек находился под воздействием наркотиков или алкоголя.
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