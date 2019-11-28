"С витаминами переборщил": пассажиров киевского метро напугал дебошир (видео)

Молодой человек по неизвестным причинам начал бросаться в работников метрополитена стеклянными бутылками.

В Киеве, на станции метро Оболонь, в четверг, 28 ноября, молодой человек устроил дебош.

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Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Молодой человек по неизвестным причинам начал бросаться в работников метрополитена стеклянными бутылками. Успокоить дебошира удалось не сразу, и сотрудникам метрополитена пришлось вызвать полицию. Для того, чтобы остановить агрессивного молодого человека, понадобилось четыре человека.

Что стало причиной неадекватного поведения парня – неизвестно.

В комментариях под публикацией пользователи высказали предположение, что молодой человек находился под воздействием наркотиков или алкоголя.