цей матеріал доступний українською

Взрывы в Балаклее: следователи озвучили основную версию гибели военных (видео)

11:07, 27 ноября 2019
Происшествия
402 0
Взрыв на арсенале в Балаклее произошел в середине ноября / фото УНИАН

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВо Львовской области горела воинская часть, погиб офицер

Взрыв произошел во время утилизации боеприпасов две недели назад. Три сапера погибли, четыре – получили ранения.

Предварительно установлено, что сдетонировал реактивный двигатель, когда его грузили на машину. Почему так произошло – сейчас устанавливают специалисты: назначены полтора десятка экспертиз, результаты которых будут через 3 месяца. Уже тогда, утверждают следователи, в деле появятся подозреваемые.

Пока допросили более сотни человек – от руководства воинской части до рядовых военных, показания дали также и раненые саперы.

Виновным в трагедии грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября на технической территории складов воинской части А1352 в Балаклее Харьковской области произошел взрыв.

Следователи ГБР квалифицировали произошедшее как небрежное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УКУ).

16 ноября командующий Силами логистики генерал-лейтенант Олег Вишнивский заявил, что военный арсенал в Балаклее не представляет больше угрозы для местного населения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее
Теги: #Балаклея#Взрывы в Балаклеепогода в Харькове