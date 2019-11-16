Арсенал в Балаклее не представляет угрозы для местного населения - военные (видео)

По словам Вишневского, сейчас на технической территории военного арсенала продолжаются следственные действия.

Военный арсенал в Балаклее, где во время утилизации боеприпасов произошли взрывы, не представляет угрозы для местных жителей.

Об этом сказал командующий Сил логистики ВСУ, генерал-лейтенант Олег Вишневский, сообщает АрміяInform.

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"В течение ночи определенным составом пожарного наряда осуществлялось патрулирование технической территории. Возгораний и задымлений не наблюдалось. Сейчас военный арсенал является безопасным по взрыво-пожарной безопасности", - отметил Вишневский.

Вишневский уточнил, что в настоящее время на технической территории военного арсенала продолжаются следственные действия.

По его словам, после событий 2017 г. территория арсенала очищена почти на 60%.

"Все остальные боеприпасы вывезены или сложены в защищенное бетонное хранилище, на открытых площадках боеприпасы не хранятся", - сообщил Вишневский.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября на технической территории складов воинской части А1352 в Балаклее Харьковской области в результате пожара и взрывов погибли двое военнослужащих-саперов, еще пятеро получили ранения.

Следователи ГБР квалифицировали произошедшее как небрежное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УКУ).

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что, по предварительным данным, взрывы на арсенале в Балаклее спровоцировало возгорание ракетного двигателя во время его загрузки в автомобиль для вывоза на утилизацию.