"Нахожусь в больнице вместе с сыновьями": детский омбудсмен впервые прокомментировал ДТП со своим участием
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба впервые прокомментировал сегодняшнее ДТП со своим участием.
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Комментарий обнародован на странице чиновника в Facebook.
«Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Спасибо за понимание. Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва», – написал Кулеба.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, Кулеба попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.
Согласно обнародованному в сети видео, легковой автомобиль Toyota пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом, который выехал из-за другого автомобиля.
Сообщалось, что вместе с Кулебой пострадали и его дети.
Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием Николая Кулебы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.