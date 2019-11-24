Появились первые подробности и видео момента ДТП с детским омбудсменом

Легковой автомобиль пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом.

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня в Киевской области, госпитализирован уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

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Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного президента Украины по правам ребенка", - сообщил он.

По данным Геращенко, в результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализированы).

При этом, как сообщает "Киев Оперативный", в Toyota перевозили двух детей без детских кресел. Согласно обнародованному в сети видео, легковой автомобиль пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом, который выехал из-за другого автомобиля.