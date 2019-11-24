Детский омбудсмен попал в аварию и находится в тяжелом состоянии – журналистка

Детали инцидента пока неизвестны.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своим ребенком попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Оксамита Новачук.

«Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и одна из трех его детей, находятся в тяжелом состоянии. Молимся о Божьем вмешательстве и защите над ними!», – говорится в сообщении.

Другие детали инцидента пока неизвестны.