Детский омбудсмен попал в аварию и находится в тяжелом состоянии – журналистка
17:47, 24 ноября 2019Происшествия
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Детали инцидента пока неизвестны.
Николай Кулеба попал в аварию / фото УНИАН
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своим ребенком попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Оксамита Новачук.
«Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и одна из трех его детей, находятся в тяжелом состоянии. Молимся о Божьем вмешательстве и защите над ними!», – говорится в сообщении.
Другие детали инцидента пока неизвестны.
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