Луганские пограничники задержали 12 коров-нелегалов из России

Сейчас пограничники пытаются вернуть животных в Россию.

Пограничники Луганского отряда задержали 12 коров из России, которые «нелегально» пересекли государственную границу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что накануне, 17 ноября, пограничный наряд отдела пограничной службы «Троицкое», который нес службу в районе населенного пункта Полтавское Луганской области, обнаружил вблизи границы 12 голов крупного рогатого скота.

«При осмотре «рогатых нарушителей» правоохранители обнаружили ушные знаки с нанесением идентификационного номера, который проставляется компетентными органами Российской Федерации. Каких-либо «хозяев» у стада не было», - говорится в сообщении.

В ГПСУ заявляют, что должны вернуть животных: «Принимаются меры по возвращению животных на их «родину».