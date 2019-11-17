Причиной взрыва в киевском общежитии стала граната (видео)
08:51, 17 ноября 2019Происшествия
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Инцидент расследуют как умышленное убийство.
Стали известны подробности смертельного взрыва в киевском общежитии / facebook.com/UA.KyivPolice
Полиция предварительно установила причину взрыва в общежитии на столичной Троещине, а также лица двух погибших.
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Как сообщается на сайте управления полиции Киева, в комнате вероятно взорвалась граната.
«Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве. По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины », - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине в общежитии произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Правоохранители установили, что смертельные ранения от взрыва получили двое мужчин.
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