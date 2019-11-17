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Причиной взрыва в киевском общежитии стала граната (видео)

08:51, 17 ноября 2019
Происшествия
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Стали известны подробности смертельного взрыва в киевском общежитии / facebook.com/UA.KyivPolice

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Как сообщается на сайте управления полиции Киева, в комнате вероятно взорвалась граната.

«Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве. По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины », - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине в общежитии произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Правоохранители установили, что смертельные ранения от взрыва получили двое мужчин.

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Теги: #Киев#взрывпогода в Киеве