В Киеве прогремел взрыв в общежитии: погибли двое людей (фото)

Сообщение о взрыве поступило в полицию около 21:00.

В Киеве на Троещине в общежитии произошел взрыв, в результате которого погибло двое людей.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Читайте такжеВ Харькове погиб 23-летний мужчина, подорвав себя гранатой«Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района Киева. По адресу немедленно прибыли руководство главного управления полиции, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы», – сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин.

Сейчас решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

Ранее УНИАН сообщал, как на Херсонщине бывший учитель химии взорвал себя самодельной взрывчаткой.