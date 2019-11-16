В Киеве прогремел взрыв в общежитии: погибли двое людей (фото)
23:53, 16 ноября 2019Происшествия
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Сообщение о взрыве поступило в полицию около 21:00.
В полиции решают вопрос относительно открытия уголовного производства / facebook.com/UA.KyivPolice
В Киеве на Троещине в общежитии произошел взрыв, в результате которого погибло двое людей.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Читайте такжеВ Харькове погиб 23-летний мужчина, подорвав себя гранатой«Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района Киева. По адресу немедленно прибыли руководство главного управления полиции, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы», – сообщили в полиции.
Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин.
Сейчас решается вопрос относительно открытия уголовного производства.
Ранее УНИАН сообщал, как на Херсонщине бывший учитель химии взорвал себя самодельной взрывчаткой.
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