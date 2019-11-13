В аэропорту «Одесса» задержали российского «криминального авторитета»

Злоумышленника задержали при попытке въезда в Украину по поддельным документам.

В международном аэропорту «Одесса» задержали российского так называемого «криминального авторитета» Егора Есина.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, указанного гражданина России (1975 г.н.), 12 ноября был задержан в аэропорту при попытке въезда в Украину по поддельным документам.

Читайте такжеВ Одесской области к 7 годам приговорили мужчину за попытку изнасиловать школьницу

Как отмечается, Есин, по данным российских правоохранителей, является близким к россиянину Олегу Шишканову (Медведеву) - известному «вору в законе», задержанному в РФ в июле этого года.

После задержания Шишканова Есин покинул Россию и был объявлен в розыск.

По некоторым данным, в 1990-х годах Есин состоял в одной из московских организованных преступных группировок, а затем перешел к Шишканову.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вандалы разбили мраморную доску погибшему представителю "Правого сектора" Игорю Иванову. Активисты готовы собрать более 100 тысяч гривень вознаграждения тому, кто предоставит информацию о вандалах.