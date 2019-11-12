Вознаграждение 100 тысяч гривень: активисты ищут вандала, разбившего памятную доску в Одессе (видео)

Кроме мемориального знака, неизвестные изувечили и фотографию патриота, поэтому его побратимы решили сами разыскать нападавших.

Более 100 тысяч гривень вознаграждения активисты готовы собрать тому, кто предоставит информацию о вандалах, разбивших в Одессе мемориальный знак.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мраморную доску погибшему представителю "Правого сектора" Игорю Иванову разбили в ночь на понедельник. Неизвестные изувечили и фотографию патриота, поэтому побратимы решили сами разыскать нападавших.

Одесские патриоты долго не ждали, утром после акции вандализма они пришли на Куликово поле, где находится импровизированный мемориал погибшим сторонникам сепаратизма, и подожгли цветы.

Как сообщал УНИАН, в Одессе разбили мемориальную доску проукраинскому активисту Игорю Иванову, который погиб 2 мая 2014 года.

Доску установили неподалеку от места убийства – 2 мая Иванов погиб первым, причина – огнестрельное ранение. Активист был представителем «Правого сектора» в Одессе.