Взрывчатки на железнодорожном вокзале в Киеве не нашли

Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Центральный железнодорожный вокзал в городе Киеве работает в штатном режиме. Читайте такжеВ Харькове из-за "минирования" трех станций метро срочно эвакуировали 830 человек Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружено. Как сообщал УНИАН, в Киеве в четверг вечером, 7 ноября, поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала.

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