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Взрывчатки на железнодорожном вокзале в Киеве не нашли

19:18, 07 ноября 2019
Происшествия
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Никаких опасных устройств на вокзале не обнаружено / vokzal.org.ua

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в четверг вечером, 7 ноября, поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала.

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Теги: #заминировали Центральный железнодорожный вокзалпогода в Киеве