Взрывчатки на железнодорожном вокзале в Киеве не нашли
19:18, 07 ноября 2019Происшествия
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Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Никаких опасных устройств на вокзале не обнаружено / vokzal.org.ua
Центральный железнодорожный вокзал в городе Киеве работает в штатном режиме.
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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружено.
Как сообщал УНИАН, в Киеве в четверг вечером, 7 ноября, поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала.
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