В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал: всех эвакуировали

Поезда продолжают курсировать по графику.

В Киеве в четверг вечером, 7 ноября, поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

«Сегодня около часа назад поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители», - говорится в сообщении.

Впрочем, отмечается, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Как сообщал УНИАН, сегодня станции "Золотые Ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" были закрыты из-за анонимного сообщения о минировании.