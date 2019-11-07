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В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал: всех эвакуировали

18:52, 07 ноября 2019
Происшествия
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Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

«Сегодня около часа назад поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители», - говорится в сообщении.

Впрочем, отмечается, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Как сообщал УНИАН, сегодня станции "Золотые Ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" были закрыты из-за анонимного сообщения о минировании.

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Теги: #Киев#минированиепогода в Киеве