В Черноморске школьник выбросился с 16-го этажа, оставив предсмертную записку

По месту жительства и учебы юноша характеризуется положительно, воспитывался в благополучной семье.

В городе Черноморске Одесской области школьник совершил самоубийство, выбросившись с 16-го этажа.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, тело 11-классника обнаружено около 18.00 возле одного из многоэтажных домов. В его личных вещах обнаружена предсмертная записка.

«Установлено, что погибший выпрыгнул с балкона 16-го этажа многоквартирного дома. Предварительно, на его теле признаков насилия не обнаружено», - сообщили в главке.

По месту жительства и учебы юноша характеризуется положительно, воспитывался в благополучной семье.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины, которые привели к данному событию, и решается вопрос о его правовой квалификации.