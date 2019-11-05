цей матеріал доступний українською

В Черноморске школьник выбросился с 16-го этажа, оставив предсмертную записку

22:55, 05 ноября 2019
Происшествия
160 0
В Одесской области произошла трагедия / фото dpchas.com.ua

Читайте такжеВ Одессе четверо подростков сбежали из приюта, чтобы попасть на похороны убитой школьницы

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, тело 11-классника обнаружено около 18.00 возле одного из многоэтажных домов. В его личных вещах обнаружена предсмертная записка.

«Установлено, что погибший выпрыгнул с балкона 16-го этажа многоквартирного дома. Предварительно, на его теле признаков насилия не обнаружено», - сообщили в главке.

По месту жительства и учебы юноша характеризуется положительно, воспитывался в благополучной семье.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины, которые привели к данному событию, и решается вопрос о его правовой квалификации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесская областьпогода в Одессе