Из окна киевской психбольницы выпрыгнули три девушки-подростка

17-летняя пациентка при падении получила травмы, ее госпитализировали.

В столичной психиатрической больнице имени Павлова трое несовершеннолетних девушек выпрыгнули из окна, чтобы сбежать. Одна из пациенток пострадала.

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Как сообщает «Информатор» со ссылкой на источники, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября. Две 15-летние и 17-летняя девушки выпрыгнули из окна лечебницы. 17-летняя пациентка при падении получила травмы, ее госпитализировали.

Тем не менее, две 15-летние девушки скрылись. Полиция установила, что они отправились к своей тете. Подробности происшествия выясняются.

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