В Харькове психически больная женщина прыгнула с крыши 16-этажки

По данным полиции, жительница дома неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

В Харькове 46-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, прыгнув с крыши 16-этажки.

Читайте такжеВ Киеве из окна института сердца выпрыгнул молодой пациентКак информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 4 ноября в 8:30 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что возле дома по улице Героев Труда на земле лежит женщина без признаков жизни.

«Правоохранители установили личность умершей. Ею оказалась 46-летняя жительница дома, которая при жизни страдала психическими расстройствами и неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством», – говорится в сообщении.

Информацию о событии внесли в Единый журнал учета Московского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации происшествия и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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