цей матеріал доступний українською

В Харькове психически больная женщина прыгнула с крыши 16-этажки

17:36, 04 ноября 2019
Происшествия
226 0
Информацию о событии внесли в Единый журнал учета полиции / sputnik.by

Читайте такжеВ Киеве из окна института сердца выпрыгнул молодой пациентКак информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 4 ноября в 8:30 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что возле дома по улице Героев Труда на земле лежит женщина без признаков жизни.

«Правоохранители установили личность умершей. Ею оказалась 46-летняя жительница дома, которая при жизни страдала психическими расстройствами и неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством», – говорится в сообщении.

Информацию о событии внесли в Единый журнал учета Московского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации происшествия и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве семиклассница выбросилась из окна из-за буллинга..

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самоубийство#Харьковпогода в Харькове