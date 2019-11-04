9-классник убил 14-летнюю девочку под Одессой: всплыли новые подробности

Погибшая - из благополучной семьи. Специалисты проверят работу школьного психолога и проанализируют ситуацию в классе.

Убитая в пригороде Одессы 14-летняя девочка и задержанный 15-летний подозреваемый, с которым жертву видели в последний раз, учились в одной школе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время совещании в мэрии.

Как оказалось, погибла ученица одесской школы №71. По словам замдиректора департамента образования и науки Одесского городского совета Оксана Скебало, погибшая - из благополучной семьи.

«Девочка не состояла на учете, она была адекватная. Ситуация будет изучаться – сегодня специалисты выедут в школу, которые проверят, какая работа проводилась психологом, и проанализируют ситуацию в классе, - сказала Скебало.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов, поручил всем профильным подразделениям горсовета провести соответствующие проверки, и продумать возможные превентивные меры.

«Насколько я понимаю, этот 9-классник (задержанный вчера – УНИАН), из этой же школы», - сказал Труханов.

Как сообщал УНИАН, вчера в лесополосе, на территории Лиманского отдела Одесской области обнаружена убитой 14-летнюю девочку, о пропаже которой заявила ее мать.

Установлено, что 14-летня жительница Суворовского района Одессы 2 ноября вместе с друзьями отдыхала за пределами города, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные подростки разъехались по домам. Позднее полиция сообщила о задержании 15-летнего подростка, с которым ушла девочка.

По факту убийства открыто уголовное производство.