Под Одессой нашли убитой 14-летнюю девочку (фото, видео)

О том, что дочь днем ушла с друзьями гулять и не вернулась, полицейским вчера вечером сообщила ее мать.

Сегодня на территории Лиманского района Одесской области обнаружено тело 14-летней жительницы Суворовского района Одессы с признаками насильственной смерти.

Об этом УНИАН сообщили в полиции Одесской области.

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О том, что дочь днем ушла с друзьями гулять и не вернулась, полицейским 2 октября вечером сообщила ее мать. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения подростка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера.

«Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом она куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные друзья разъехалась по домам. Поиски продолжались всю ночь. Сегодня утром ее тело без признаков жизни было найдено в лесополосе», - сообщили в главке.

Кроме того, полицейские установили личность парня, с которым, по словам товарищей, она «отделилась» от компании. Проводятся мероприятия по его розыску.

Видео: Поліція Одещини

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи со служебными собаками. По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства трагического происшествия и лицо, совершившее преступление.

Ранее в полиции сообщили об исчезновении местной жительницы Дарины Дробот, 2005 года рождения, которую разыскивают сотрудники Суворовского отдела полиции Одессы. Как подтвердили УНИАН в полиции, именно она обнаружена сегодня убитой.

Напомним, в октябре под Киевом нашли тело Елены Лисовой, которая находилась в розыске. Тело женщины обнаружили в Бориспольском районе, найден и автомобиль жертвы - Range Rover.