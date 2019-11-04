В Николаеве на людей упала металлическая конструкция: шестеро травмированных

В результате инцидента 63-летняя женщина получила перелом ключицы.

В Николаеве 6 человек травмировались из-за того, что на них упала металлическая конструкция, установленная для полумарафона "Побеждай легко".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В результате инцидента за медицинской помощью обратились пять граждан, в возрасте от 35-ти до 61 года, которые получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин.

Еще одного человека, 63-летнюю женщину, доставили в больницу с переломом ключицы. После оказания необходимой помощи ее отправили на амбулаторное лечение.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве полиция разыскала и задержала молодого человека, который разбрасывал по городу человеческие черепа.