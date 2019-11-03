В Черкасской области легковушка влетела под грузовик, погибли два человека

Водитель и пассажир "Жигулей" погибли до приезда медиков.

В Черкасской области в ночь на 3 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и "Жигулей", в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает патрульная полиция области.

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Авария произошла вблизи поселка Благодатное. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2111 не выбрал безопасную скорость и дистанцию и столкнулся с грузовиком "DAF".

На момент приезда медиков водитель и пассажир "Жигулей" были мертвы. Тела погибших из поврежденного легкового освобождали спасатели. Погибшими оказались жители Черкасс в возрасте 50 и 40 лет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat с запахом алкоголя протаранил патрульное авто, экипаж которого состоял на службе.