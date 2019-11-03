В Черкасской области легковушка влетела под грузовик, погибли два человека
В Черкасской области в ночь на 3 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и "Жигулей", в результате которого погибли два человека.
Об этом сообщает патрульная полиция области.
Читайте такжеИзнасилование и убийство в Херсоне: молодежь смеялась, пока бездомный тащил женщину в кусты
Авария произошла вблизи поселка Благодатное. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2111 не выбрал безопасную скорость и дистанцию и столкнулся с грузовиком "DAF".
На момент приезда медиков водитель и пассажир "Жигулей" были мертвы. Тела погибших из поврежденного легкового освобождали спасатели. Погибшими оказались жители Черкасс в возрасте 50 и 40 лет.
Как сообщал УНИАН, в Киеве 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat с запахом алкоголя протаранил патрульное авто, экипаж которого состоял на службе.