В Ривне водитель на полной скорости протаранил патрульное авто (фото)

Двое полицейских госпитализированы.

В Ривне 1 ноября 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat с запахом алкоголя протаранил патрульное авто, экипаж которого пребывал на службе.

Читайте такжеВ Киеве автобус с пассажирами въехал в Matiz: водитель легковушки в больнице (фото, видео)По информации пресс-службы патрульной полиции Ривненской области на улице Киевской областного центра патрульные остановили водителя-нарушителя. Во время оформления админматериалов в служебное авто, которое стояло на обочине дороги с включенными проблесковыми маячками и в котором находились патрульные, на полной скорости влетел автомобиль Volkswagen Passat.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровненской области, вследствие ДТП по состоянию на 2 ноября двое пострадавших патрульных находятся в нейрохирургическом отделении местной больницы. У 35-летней полицейской медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у 33-летнего полицейского – закрытую черепно-мозговую травму и ушиб сустава.

«С раной головы, сотрясением головного мозга и запахом алкоголя в больницу доставили 37-летнего ривненчанина, который был за рулем автомобиля Volkswagen Passat. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, поэтому у него были отобраны образцы крови. После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили», – отмечает пресс-служба полиции.

Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас транспортные средства изъяты и помещены на спецплощадку.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве BMW влетел в столб и загорелся.