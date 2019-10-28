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ГБР расследует причастность харьковских правоохранителей к краже авто

18:48, 28 октября 2019
Происшествия
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Авто угнали в июне 2019 года / Скриншот

Государственное бюро расследований займется делом о причастности харьковских правоохранителей к угону автомобиля киевлянина Максима Шкварко в июле этого года. 

Об этом сообщила первый заместитель ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook

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Следователи Центрального аппарата ГБР мгновенно отреагировали на освещенные в СМИ события (кражу авто М. Шкварко, - ред.). Уже начали досудебное расследование по факту вероятного превышения  власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительного органа, - написала Варченко.

Она также отметила, что автомобиль марки Mazda 6, принадлежавший Максиму Шкварко, был похищен в конце июня 2019 года, а спустя полгода владелец нашел его своими силами в городе Харьков. Машиной на постоянной основе пользовались два брата, оба – сотрудники полиции города Харькова. 

По информации Ольги Варченко, сейчас следователи принимают все необходимые меры с целью установить местонахождения автомобиля, а также основания его использования правоохранителями, расследуют их причастность к угону. Дополнительно ГБР даст правовую оценку действиям правоохранителей, которые расследовали факт кражи автомобиля киевлянина. 

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Теги: #полиция#Укравтодор#Харьковпогода в Харькове