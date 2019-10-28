В Киеве автобус с пассажирами въехал в Matiz: водитель легковушки в больнице (фото, видео)

От удара Matiz развернуло и забросило на тротуар.

В Киеве на пересечении Русановской набережной и улицы Энтузиастов столкнулись маршрутный автобус «Богдан» и легковой автомобиль Daewoo Matiz.

Читайте такжеВ Николаевской области в результате ДТП погиб один человек, еще семь травмированыОб этом сообщает Информатор.

Отмечается, что авария произошла вечером 27 октября.

По словам водителя автобуса, он ехал в сторону станции метро «Левобережная». В левом ряду стоял мусоровоз, из-за которого водитель Matiz не видел маршрутку и начал поворачивать. В результате автобус протаранил легковушку, ударив ее в правую сторону машины, где не было пассажиров.

Matiz развернуло и забросило на тротуар. Водителя госпитализировали с травмой головы. Пассажиры автобуса от медицинской помощи отказались.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве столкнулись два такси с пассажирами, в результате чего пострадали четыре человека.