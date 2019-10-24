В Черкасской области внучка с компанией убила и закопала в лесу родного деда

Сейчас убийцам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12, 13 и 14 лет.

В Черкасской области Городищенский районный суд приговорил к тюремным срокам 16-летнюю девушку и двух парней, которые жестоко убили родного деда несовершеннолетней и закопали его тело на территории лесного массива.

Читайте такжеВ Харькове задержали подозреваемого в убийствах, которого 10 лет искал Интерпол (видео)Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

Отмечается, что подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12, 13 и 14 лет.

«Внучка потерпевшего лишила его возможности защищаться и оказывать сопротивление, после чего сообщники неоднократно нанесли ему битой и металлической кувалдой телесные повреждения в жизненно важные органы, в результате чего наступила его смерть. В дальнейшем, с целью сокрытия преступления, тело мужчины закопали на территории лесного массива, смыли следы крови с места совершения преступления. Во время совершения убийства обвиняемые также завладели имуществом потерпевшего и его транспортным средством для быстрого исчезновения с места происшествия», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве мужчина с товарищем похитил и убил экс-жену.