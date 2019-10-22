Громко лаял и бегал вокруг хозяина: на Закарпатье пес спас жизнь мужчине (фото)

Сейчас состояние мужчины стабильное.

В Свалявском районе Закарпатья жизнь мужчине без сознания спас пес, который бегал возле него и громко лаял.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

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Благодаря лаю пса мужчину обнаружил спасатель, который в выходной собирал с детьми грибы, и вызвал медиков и своих коллег.

До приезда «скорой» грибник предоставил домедицинскую помощь и привел мужчину в чувство. Спасатели доставили пострадавшего в больницу вместе с собакой.

Сейчас состояние мужчины стабильное.

Как сообщал УНИАН, на Багамских островах через месяц после смертоносного урагана "Дориан" под завалами разрушенного дома нашли живую собаку.