Громко лаял и бегал вокруг хозяина: на Закарпатье пес спас жизнь мужчине (фото)
07:38, 22 октября 2019Происшествия
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Сейчас состояние мужчины стабильное.
Благодаря лаю пса мужчину обнаружил спасатель / ГСЧС
В Свалявском районе Закарпатья жизнь мужчине без сознания спас пес, который бегал возле него и громко лаял.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.
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Благодаря лаю пса мужчину обнаружил спасатель, который в выходной собирал с детьми грибы, и вызвал медиков и своих коллег.
До приезда «скорой» грибник предоставил домедицинскую помощь и привел мужчину в чувство. Спасатели доставили пострадавшего в больницу вместе с собакой.
Сейчас состояние мужчины стабильное.
Как сообщал УНИАН, на Багамских островах через месяц после смертоносного урагана "Дориан" под завалами разрушенного дома нашли живую собаку.
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