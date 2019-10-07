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Настоящее Чудо: на Багамах месяц спустя после урагана "Дориан" под завалами нашли живого щенка (видео)

08:31, 07 октября 2019
Экология
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Несмотря на слабость, собака поприветствовала спасателей маханием хвоста / скриншот

Об этом рассказали волонтеры организации Big Dog Ranch Rescue, сообщает CNN.

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Щенка нашли в минувшую пятницу, он лежал под разбитым стеклом, кондиционером и строительным мусором. По словам пресс-секретаря организации Чейза Скотта, животное почти раздавило на смерть после обвала дома.

Когда спасатели достали собаку, она была ужасно худой и не могла ходить. Однолетнее животное выжило, пивши только дождевую воду. Хотя пес был в ужасном состоянии, но поприветствовал своих спасателей маханием хвоста.

Волонтеры уже назвали спасенного Чудом. Они обещают оказать животному медицинскую и эмоциональную поддержку и надеются на полное его выздоровление. Если владельцы Чуда не найдутся, то собаку отдадут в хорошие руки.

Как сообщал УНИАН, смертоносный ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова в начале сентября. До сих пор пропавшими без вести официально числятся 600 человек. Количество погибших – 56 человек.

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Теги: #ураган Дориан