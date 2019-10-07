Настоящее Чудо: на Багамах месяц спустя после урагана "Дориан" под завалами нашли живого щенка (видео)

Собака выжила лишь на самой дождевой воде. Волонтеры уже дали спасенному имя Чудо.

На Багамских островах через месяц после смертоносного урагана "Дориан" под завалами разрушенного дома нашли живую собаку.

Об этом рассказали волонтеры организации Big Dog Ranch Rescue, сообщает CNN.

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Щенка нашли в минувшую пятницу, он лежал под разбитым стеклом, кондиционером и строительным мусором. По словам пресс-секретаря организации Чейза Скотта, животное почти раздавило на смерть после обвала дома.

Когда спасатели достали собаку, она была ужасно худой и не могла ходить. Однолетнее животное выжило, пивши только дождевую воду. Хотя пес был в ужасном состоянии, но поприветствовал своих спасателей маханием хвоста.

Волонтеры уже назвали спасенного Чудом. Они обещают оказать животному медицинскую и эмоциональную поддержку и надеются на полное его выздоровление. Если владельцы Чуда не найдутся, то собаку отдадут в хорошие руки.

Как сообщал УНИАН, смертоносный ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова в начале сентября. До сих пор пропавшими без вести официально числятся 600 человек. Количество погибших – 56 человек.