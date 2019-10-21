Упал с 30-метровой скалы: в Черновицкой области во время охоты погиб мужчина

В полиции квалифицируют это происшествие как несчастный случай.

В Черновицкой области 37-летний мужчина погиб во время охоты, упав с 30-метровой скалы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, тело мужчины обнаружили 20 октября в урочище «Костов Яр», который расположен между селами Кормань и Лопатов Сокирянского района.

Согласно информации полиции, житель Сокирян, 1982 года рождения, находясь в группе охотников, по собственной неосторожности упал со скалы высотой примерно 30 метров на скалистую поверхность. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В полиции также отметили, что по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».

В пресс-службе добавили, что погибший мужчина не имел охотничьего удостоверения.