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Упал с 30-метровой скалы: в Черновицкой области во время охоты погиб мужчина

12:06, 21 октября 2019
Происшествия
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В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью / фото ГУ НП в Черновицкой области

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, тело мужчины обнаружили 20 октября в урочище «Костов Яр», который расположен между селами Кормань и Лопатов Сокирянского района.

Согласно информации полиции, житель Сокирян, 1982 года рождения, находясь в группе охотников, по собственной неосторожности упал со скалы высотой примерно 30 метров на скалистую поверхность. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В полиции также отметили, что по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».

В пресс-службе добавили, что погибший мужчина не имел охотничьего удостоверения.

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Теги: #гибель#Черновицкая область#падение#охота