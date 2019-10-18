Выписался из психушки и начал резать прохожих: в Киеве задержали маньяка (фото, видео)

Задержанного подозревают в совершении нескольких преступлений.

В Киеве задержали 44-летнего ранее судимого за два убийства, который в июне выписался из психоневрологического диспансера и обоснованно подозревается в нескольких нападениях с ножом на прохожих.

Читайте такжеВ Одесской области 12-летние подростки убили бездомного ради развлеченияОб этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что задержанного подозревают в совершении нескольких преступлений.

В частности, в начале сентября в дежурную часть Днепровского управления полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что на улице Курнатовского неизвестный с ножом напал на ее 26-летнего сына. С резаными ранами плеча и ключицы пострадавшего госпитализировали в больницу, а следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и поиски злоумышленника.

За несколько недель в полицию поступило сообщение о ножевых ранениях шеи 22-летнего жителя Днепровского района, которые на улице Радужной причинил ему неизвестный. Также при аналогичных обстоятельствах пострадал 56-летний мужчина. По его словам, к нему сзади подошел незнакомец и несколько раз ударил в спину предметом, похожим на нож. Врачи потерпевшим оказали медицинскую помощь, а в полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

Позже в столичную полицию сообщили о том, что возле подъезда дома на улице Петра Вершигоры мужчина обнаружил отца мертвым. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть 69-летнего мужчины от колото-резаной раны шеи. Это событие полицейские квалифицировали как умышленное убийство и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

По словам заместителя начальника следственного управления полиции Киева Эдуарда Соловьева, во время общения с потерпевшими полицейские получили приметы незнакомца, которые совпадали между собой. Правоохранители пришли к выводу, что к случившемуся может быть причастен один человек и составили фотопортрет подозреваемого. Тем временем в соцсетях злоумышленника стали называть «троещинским маньяком».

«Чтобы установить лицо, совершившее данные преступления, и задержать, мы провели достаточно кропотливую работу по сбору доказательной базы и установлению личности злоумышленника. На розыск мы организовали весь личный состав полиции Киева, постоянно прочесывали улицы района и просматривали камеры видеонаблюдения. В частности, проверяли на причастность ранее судимых за аналогичные преступления местных жителей. Через некоторое время нам удалось установить личность подозреваемого. Мы провели опознание с потерпевшими, которые указали на обидчика», – отметил Эдуард Соловьев.

Злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель. Он проживал вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей, которые направили на проведение экспертизы, а мужчину доставили в управление полиции.

Сейчас задержанному объявили о подозрении в совершении нескольких преступлений, и готовятся материалы для избрания судом ему меры пресечения.

Как ранее сообщал УНИАН, полиция задержала мужчину, который предположительно, расстрелял Mercedes с водителем в Днепре.