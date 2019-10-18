Полиция задержала подозреваемого в расстреле Mercedes с водителем в Днепре (видео)

За совершение умышленного убийства мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Полиция Днепра задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в расстреле автомобиля и убийстве водителя вечером 17 октября.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

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Во время обыска правоохранители изъяли у подозреваемого гладкоствольное охотничье помповое ружье.

По информации полиции, мужчина 1989 года рождения нигде не работал. Сейчас с ним проводят следственные действия. За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

По факту убийства мужчины в собственном авто следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области начато уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). На месте преступления обнаружено и изъято семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства.

Как сообщал УНИАН, вечером в четверг, 17 октября, в Днепре на Набережной Заводской обстреляли автомобиль Mercedes. Его водитель погиб на месте.

Предварительно известно, что мужчина ехал по Набережной в сторону Кайдацкого моста. В какой-то момент прозвучал выстрел, после чего машина остановилась.