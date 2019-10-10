В Киеве убили и хотели расчленить 22-летнего азербайджанца – убийца не задержан (фото)

Тело убитого пролежало в квартире три дня, пока в полицию не заявили о "неприятном запахе".

В квартире на Печерске в Киеве убили 22-летнего гражданина Азербайджана и пытались расчленить его тело. Полиция подозревает 23-летнего гражданина той же страны.

Читайте такжеНа Донбассе иностранец изнасиловал и убил 14-летнюю девушку (фото)Об этом сообщает прокуратура города Киева.

Отмечается, что в полицию обратились 6 октября и сообщили о том, что возле одной из квартир в жилом доме по улице Чигорина чувствуется неприятный запах, похожий на газ.

«Работники «Киевской службы спасения», которые прибыли на место вызова, увидели у дверей этой квартиры следы крови, ведущие к выходу из подъезда, в связи с чем на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Взломав входную дверь в квартиру, правоохранители обнаружили в помещении тело 22-летнего уроженца республики Азербайджан с ножевыми ранениями и многочисленными телесными повреждениями. Смерть мужчины, по предварительным данным, наступила за 3 дня до того», – отмечается в сообщении.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили бензопилу, канистры с горюче-смазочной жидкостью, резиновую маску, топор, пакеты и другие приспособления, с помощью которых преступник вероятно планировал скрыть следы преступления путем расчленения тела убитого и вывоза его с места совершения преступления.

Правоохранители получили доказательства причастности к совершению преступления 23-летнего гражданина Азербайджана, который оказался знакомым убитого.

Сейчас Киевская местная прокуратура № 6 согласовала сообщение о подозрении лицу в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Как ранее сообщал УНИАН, в России убийца расчленил тело жертвы и выбросил из окна.